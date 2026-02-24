お笑いタレントのジミー大西（62）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。知人の結婚式で“変身”した姿を披露した。ジミーは「吉本の社員さんの角ちゃんの結婚式でキャンドルになりました」と報告。帽子をかぶった全身タイツ姿を披露し、「おめでとう御座います」と祝福した。この投稿にフォロワーからは「すごくいい笑顔ですね」「可愛すぎるわ〜」「似合ってますねー妖精ジミーちゃん」「ジミーちゃんならでは」など