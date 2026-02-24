ミラノ・コルティナ五輪の閉会式に出演した、ローマを拠点に活躍している女優の市川純（43）が24日までに自身のインスタグラムを更新。心境を明かした。閉会式では名作オペラの主人公が次々と現れる演出で「蝶々夫人」を演じた。パラシュートを再利用したサイケデリックな衣装で異彩を放った。この日は「ありがとう」とイタリア語、日本語、英語で記すと、閉会式でのショットやオフショットを披露。「ヴェローナのアリーナで