熊本市北区の飲食店から売上金40万円を着服したとして、40歳の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、福岡県苅田町の派遣社員、曽我幸徳容疑者（40）です。 去年9月、熊本市北区植木町の飲食店で、従業員として売上金を管理していた曽我容疑者は、店の運営会社に、売上金の一部だけを渡し、それ以外の約40万円を着服した疑いが持たれています。 警察によりますと、事件の数日後、「売上金を持ち逃げされた」