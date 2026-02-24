06年トリノ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表の成田童夢さん（40）が24日、X（旧ツイッター）を更新。五輪メダリストの“待遇”に関して問題提起した投稿をめぐり、あらためて真意を説明した。成田さんは22日、Xで一部報道を引用し「この、メダリストがエコノミーで帰国という記事……見るだけで辛い」と言及。「10代の若手選手が五輪の舞台に立っている。遊びたい盛りの青春時代を全て競技に捧げ、人生を全て懸けて戦っている