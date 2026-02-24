ドジャースの佐々木朗希投手（２３）をコナー・マクギネス投手コーチ補佐が２３日（日本時間２４日）に絶賛した。先発復帰を目指す佐々木はすでに実戦形式の練習ライブＢＰに２度登板し、最速９９マイル（約１５９・３キロ）をマーク。フォーシーム、スプリットに次ぐ第３の球種ジャイロ回転するカッターやスライダーに取り組んでいる。この日は、アリゾナ州グレンデールでブルペンで２８球投げた。「彼は本当に素晴らしかったと