【モデルプレス＝2026/02/24】乃木坂46が、2月22日、23日に東京・有明アリーナにて「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を開催。ここではライブレポートをまとめる。【写真】乃木坂46、ミニ丈ドレスから美脚披露◆乃木坂46、東京ドーム3daysサプライズ発表2月20日、21日に実施された「乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025」に続くこの公演は、乃木坂46の5thアルバム「My respect」の発売を記念して行われるもの