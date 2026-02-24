ボーイズグループ&TEAMがアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」を開催する。2月24日、所属事務所のYXレーベルズによると、ツアーはアジア11都市で開催される。【写真】K、無造作ブロンドヘアの儚げオーラ「天使みたい」来る5月13〜14日の日本・神奈川公演を皮切りに、香川（5月23〜24日）、愛知（5月30〜31日）、福岡（6月13〜14日）、台湾・台北（6月21日）、兵庫（6月27〜28日）、韓国・仁川（7月4