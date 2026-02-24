岡山市役所 保護者の就労の有無などに関わらず柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」。岡山市が18日、2026年度利用児童の募集を始めました。 対象は、生後6カ月から満3歳未満です。認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っている子どもは対象外です。 利用時間は、1人当たり月10時間を上限としています。利用対象施設は、市内13カ所の保育施設と、通園制度を受け入れている岡