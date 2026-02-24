松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第8話が、23日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。紗春（桜井ユキ）が夫の幸雄（今里真）を殺害した。そのことに気づいた聖子は「絶対誰にも言わない」と紗春に約束。弱みを握られた