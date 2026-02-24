埼玉県朝霞市の交差点で、横断歩道を渡っていた81歳の女性が車にひき逃げされ、死亡しました。警察は、軽ワゴン車を運転していた31歳の女を逮捕しました。【映像】現場の様子配送業の大里明日香容疑者（31）はおととい午後9時半前、朝霞市根岸台の交差点を軽ワゴン車で右折した際、横断歩道を歩いて渡っていた船本幸子さん（81）をはねてけがをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。船本さんはその後、死亡しました。