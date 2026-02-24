24日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（前9：50）では、17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんについて、2019年5月放送当時の取材映像を再び届けた。【写真】真矢さん死去妻・石黒彩コメント発表当時、妻・石黒彩と2人そろって共演し「（2人そろっては）珍しいです」と恥ずかしそうにコメント。「プロポーズの言葉」について質問を受けると、2人そろって「結婚しよう」で一致した。「一番ストレート