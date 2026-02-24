高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が２４日午後、衆院で始まる。衆院選後初の国会論戦で、２０２６年度予算案の成立時期や、首相が掲げる「責任ある積極財政」などの看板政策を巡って議論が交わされる。政府・与党は予算案の年度内成立を目指す方針だが、野党第１党の中道改革連合は「充実した審議が必要」として反発している。中道改革の小川代表は、予算案審議で年度内成立ありきの強硬姿勢は許されないと主張す