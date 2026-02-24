23日午前5時過ぎ、大阪市北区芝田にあるブランド買取店「BRAND OFF」の警備会社から「防犯用のセンサーが反応している」と警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、店のガラスやショーケースが割られていて、防犯カメラには工具のようなものでガラスを割って侵入し、バッグなどを両手に抱え、1人で逃走する人物が映っていたということです。警察によりますと、アクセサリーや高級ブランドバッグなど計数十点が盗まれて