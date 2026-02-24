お笑いタレントの東貴博（56）らが所属の芸能事務所「佐藤企画」が、1月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了していたことが24日までに分かった。同社は、浅井企画でコント55号の萩本欽一（84）と2011年（平23）に76歳で亡くなった坂上二郎さんなどのマネジャーを務めた佐藤宏榮社長が、1985年（昭60）12月に独立して設立。40年以上にわたる歴史にピリオドを打った。萩本が立ち上げた社会人野球チーム「茨城ゴールデンゴール