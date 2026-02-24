がんの治療、診断をする新世代の放射線医療機器の稼働開始を受け、23日、三重大学医学部附属病院で、内覧会が行われました。東海地方で初めて導入したのは即時適応放射線治療装置「ETHOS Therapy・HyperSight」です。AIを使った専用システムにより、直腸がんや肝臓がんなど日ごとに変化する腫瘍や周辺臓器の位置関係や形状に合わせて十数分で治療方針を修正し、治療を実施できます。これまでは何日も前に撮影されたCTを使用して治