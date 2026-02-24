日本勢が過去最多のメダルを獲得したミラノ・コルティナオリンピックの閉会式が日本時間の23日朝に開かれ、17日間の祭典が幕を閉じました。イタリア・ベローナで開催された閉会式は「美の躍動」をテーマに開かれ、選手入場パレードでは日本選手団約50人が国旗をもって入場しました。中でも、フィギュアスケートのペアで初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」がリフトを披露して会場を盛り上げました。今回のオリンピックで日本