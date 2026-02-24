3月3日のひな祭りを前に、三重県伊勢市のおかげ横丁では、あでやかなひな人形などが飾られる催しが開かれ、観光客の目を楽しませています。おかげ横丁の大黒ホールでは、松阪木綿などを使った華やかなつるし雛や、明治から昭和までのひな人形など約300点が並び、時代によるひな人形の装飾や表情の違いを楽しむ事ができます。また、子どもたちにひな人形へ親しみを持ってもらおうと、十二単や束帯に見立てた衣装を着て撮影が出来る