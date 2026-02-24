三重県松阪市内の中学生が授業で練習したダンスを披露する「ダンスドリーム交流会」が23日、松阪市で行われ、スペシャルゲストからエールを受け取りました。大歓声の中、登場したのはEXILEのTETSUYAさんと、大台町出身でGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼さんです。中学校の体育の授業にダンスパフォーマンスが採用されたことに伴い、市内の11の公立中学校では、TETSUYAさんが監修した教材を使ったダンスの授業が行われていて