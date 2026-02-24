連休明け24日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比65銭円高ドル安の1ドル＝154円84〜87銭。ユーロは22銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円50〜57銭。トランプ米政権の関税政策を巡る先行き不透明感の高まりを受け、投資家のリスク回避の姿勢が強まり相対的に安全資産とされる円買いが先行した。市場では「米関税の不確実性が再び増している」（外為ブローカー）との声が