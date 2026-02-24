「求人情報に書いていた金額と違う」「月給が6万円も低い...」 Aさんは、手渡された内定通知書を見て驚いた。その後、条件交渉を重ねたが折り合わず、採用は白紙撤回となった。 これに対し、Aさんが訴訟を提起。 裁判所は「求人情報とは違う内定通知書を渡すこともあり得る」と判断して、Aさんは敗訴した。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 経営コンサルティングや