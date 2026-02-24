Åìµþ»þ´Ö10:03¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á26785.00¡Ê+899.00+3.47%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á5248.00¡Ê+22.40+0.43%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY»Ô¾ì¤Ç¶âÀè¤¬ÂçÉý¹â¡¢»þ´Ö³°¤Ç¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¶â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë