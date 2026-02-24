STARTO ENTERTAINMENTは24日、“SPECIAL”な“SHORTドラマ”、縦型ショートドラマ「エスドラ」を配信することを発表した。第1弾作品は4月・5月連続で配信される堂本光一主演『記憶買収人』。第2弾は佐藤勝利（timelesz）、第3弾は橋本良亮（A.B.C-Z）、第4弾は正門良規（Aぇ! group）が主演、川島如恵留が出演する。【画像】公式キャラクター「エスドラっこ」ビジュアル第1弾ではBABEL LABELの藤井道人がプロデュース、光一が