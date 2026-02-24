栃木県那須塩原市の東北自動車道で昨年4月、逆走して対向車と衝突し、岩手県北上市の男性会社員＝当時（56）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの疑いで書類送検された宇都宮市の無職前原勇太容疑者＝死亡、同（42）＝について、宇都宮地検は24日までに容疑者死亡で不起訴処分とした。20日付。事故は昨年4月26日午後10時ごろ発生。衝突の影響による渋滞にトラックが突っ込み、他の1人を含む計3人