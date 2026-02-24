フォスター電機は大幅反発している。前週末２０日の取引終了後、シンガポールに拠点を置く投資運用会社のアクシウム・キャピタルによる株式保有比率が１７．６２％から１８．６５％に上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが入っている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は２月１３日。保有目的は「純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS