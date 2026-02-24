「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、楽天グループが「売り予想数上昇」で３位となっている。 ２４日の東京市場で、楽天グループは前週末の終値を挟んで方向感なく推移。１２日に公表した２５年１２月期通期の連結決算で、最終損益が１７７８億８６００万円の赤字（前の期は１６２４億４２００万円の赤字）となったことが尾を引いているもよう。この日は朝方