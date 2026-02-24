富士通やＮＥＣが急落している。２３日の米株式市場でＩＢＭ＜IBM＞が１３％を超す下落となった。ＡＩスタートアップの米アンソロピックが、自社ツール「ＣｌａｕｄｅＣｏｄｅ（クロード・コード）」により、従来型のプログラミング言語「ＣＯＢＯＬ（コボル）」が使われたシステムの近代化が可能になると発表した。これを受けてＩＢＭ株への売り圧力が強まり、影響は他のソフトウェア関連株に波及。