ファンペップは軟調。前週末２０日取引終了後、第三者割当による新株式と第１３回新株予約権（行使価額修正条項付き）の発行を行うと発表した。発行数は新株式が３５万２９００株、新株予約権が９万７５００個（潜在株数９７５万株）。希薄化率は議決権ベース（２５年１２月末時点）で最大２４．９１％。調達資金約８億５０００万円（手取り概算額）は研究開発資金などに充てる。将来的な株式価値の希薄化が懸念されている