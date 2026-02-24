FC東京は24日、U-20韓国代表候補歴を持つDFペク・インファン(20)が忠南牙山FC(韓国2部)から完全移籍加入することを発表した。2026年6月30日まではJFLのアスルクラロ沼津へ期限付き移籍する。ペクは韓国のチョナンジェイル高から高卒でFC東京に加入し、1年目はツエーゲン金沢へ期限付き移籍した。2年目の昨季はFC東京に復帰するも公式戦の出場はなく、6月に忠南牙山FCへの完全移籍で退団。その後は韓国2部で6試合に出場した。