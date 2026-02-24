国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第9週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は11選手 男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位を維持。また、松島輝空（木下グループ）も7位につけ、2人が引き続きトップ10入りをキープしている。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。2位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）、3位に林詩棟（中国）が