花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が24日、自身のインスタグラムを更新。ベンチプレス記録会での結果を報告した。志穂美は「ほんとにどこ向かってんだろ。（笑笑〜）」と書き出し、賞状を掲げた写真をアップ。「だれがなんと言おうとやめない、、（笑笑〜）あはは、」とつづった。6日前の投稿で「一度ベンチ台の視察も兼ねて。行ってきました」と、ベンチプレス記録会へ出場することを伝えていた。