北朝鮮メディアは金正恩総書記の妹、金与正氏が党の副部長から部長に昇格したと報じました。北朝鮮では19日から5年に1度開かれる朝鮮労働党の党大会が開かれていますが、北朝鮮メディアは24日、与正氏が23日付で副部長から部長に昇格したと報じました。与正氏の担当は公開されていませんがこれまで宣伝扇動部の副部長を務めていたことから、韓国メディアは宣伝扇動部長の可能性があるとした上で、政治的地位を土台に今後、アメリカ