新卒で農林中央金庫に入庫し、現在は農林中金全共連アセットマネジメント(NZAM)に勤務する山元海誠選手。日本代表として世界と戦うビーチアルティメット選手でもあり、「仕事か競技か」という二択に縛られず、どちらにも全力を注ぐ“二刀流”の生活を送っている。しかし当然、仕事と競技の両立は簡単なことではない。山元選手は限られた時間のなかで、いかにして社会人とアスリートのバランスを取っているのか、本人に話をうかがっ