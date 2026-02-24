俳優の武田鉄矢が２４日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムス・真矢さんを悼んだ。ＭＣの谷原章介は「真矢さん、本当に音楽が好きで、そしてドラムを叩くことが自分にとっての生き甲斐、生きる希望だったって、すごく伝わってきましたよね。とっても周りの方に愛された方ですよね」というと、武田は「そうですね」と同