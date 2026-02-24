ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÅª°µÎÏ¤Î¤¿¤áÃæÅìÃÏ°è¤ÇÀïÎÏ¤òÂçÉý¤ËÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ÇÊáÂª¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Î¤³¤¦¤·¤¿·³»öÎÏ¤Ï2000Ç¯Âå½é¤á¤Î¥¤¥é¥¯ÀïÁè°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¿å½à¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±´Ö±ÒÀ±²ñ¼Ò¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥Ü¤Î±ÒÀ±¼Ì¿¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÃæÅì´ðÃÏ¤ÇÊÆ·³¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥à¥ï¥Ã¥Õ¥¡¥¯¡¦¥µ¥ë¥Æ¥£¶õ·³´ðÃÏ¤Î¾ì¹ç