È¾Æ³ÂÎÃæ¿´¤ÎÍ¢½Ð¹¥Ä´¤¬Â³¤­º£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤¬Í¥Àª¤À¡£¤³¤ì¤ËÎÏ¤Å¤±¤é¤ì¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À½Â¤¶È¤Î²óÉü·¹¸þ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔº®¤¸¤ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À·úÀß·Êµ¤°à½Ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Æâ¼ûÉÔ¿¶¤Ê¤É¡ÖK»ú·ÁÀ®Ä¹¡×¤Î±¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ´ØÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î1¡Á20Æü¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23¡¥5¡óÁý¤Î435²¯¥É¥ë¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´ü´Ö¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤Ç²áµîºÇÂç¤À¡£2·îÁ´ÂÎ¤Ç¤â17¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤ò·ÑÂ³