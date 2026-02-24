スターバックスは、SAKURAプロモーション第2弾として『ひなまつりフラペチーノ』を27日から発売する。第1弾『桜咲くよ白桃フラペチーノ』の白桃の味わいをベースに、ひなまつりをイメージした彩りと食感を重ねた一杯だ。【画像】第1弾は…ピンクがかわいい『桜咲くよ白桃フラペチーノ』同商品は、上品な白桃の風味はそのままに、トップにオリジナル開発の“ふわサク”食感のおいり風3色あられをトッピング。桃・橙・緑のやさし