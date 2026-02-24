¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦²»³ÚFES2026¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Âç¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡Ö»²²Ã¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö24seconds¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡ÖÆú¡×¡Ö»þ·×¡×¡ÖMOON¡×¤Ê¤É7¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤â±þ¤¸¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡ÖÈà½÷¤ÈÊâ¤¯½Õ¡×¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤Ê¤É¤òÀ¸¥Ð