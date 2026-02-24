警察によりますと、24日午前9時すぎ、福岡県遠賀町島津で「幼稚園のバスと車が出合い頭に衝突する事故が起きた」という内容の110番通報がバスの運転手からありました。消防によりますと、幼稚園児9人と幼稚園の職員4人、車の運転手1人が病院に搬送されたということです。現場は遠賀川沿いの交差点です。