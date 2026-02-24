◆キンプトン新宿東京のいちごと桜のアフタヌーンティー。心ときめくフォトジェニックなスイーツ＆セイボリーが勢揃いキンプトン新宿東京の「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて、春の特別なひとときを彩る「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。フレッシュないちごと桜のエッセンスを重ねた季節感あふれるイーツのほか、プレミアムプラン限定で楽