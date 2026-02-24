NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第7話が22日放送され、世帯平均視聴率は10・9％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％だった。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。第7回あらすじは、藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。