鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第5回が22日放送され、世帯平均視聴率が9・9％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％。第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％。妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛す