２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の前に、怪しい雰囲気の女性が登場。車夫の永見（大西信満）を恐怖のどん底に突き落とした。この日の「ばけばけ」では、教師の仕事が多忙過ぎ、執筆が全く進まないヘブン（トミー・バストウ）はイライラを隠せない。この様子を見たトキは、家族や居候の丈、正木、女中のクマらに、ヘブンの執筆のネタになるものを探して提案しようと呼びかける。