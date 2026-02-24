経済産業省は24日、赤沢亮正経産相が23日夜にラトニック米商務長官と電話で会談したと発表した。赤沢氏は連邦最高裁が違法と判断した「相互関税」に代わる新たな関税措置における日本の扱いが、昨年の日米合意よりも不利にならないよう米側に申し入れた。赤沢氏とラトニック氏は昨年の関税交渉で両国の担当閣僚だった。両氏は23日の会談で、日米合意に基づく5500億ドル（約85兆円）の対米投資について、第1弾に決まった3事業の