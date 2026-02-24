HOUND DOGのボーカル大友康平（70）が、24日までにブログを更新。56歳の若さで亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名山田真矢）を追悼した。大友は真矢さんの訃報に触れ、「かねてから闘病中というニュースは耳にしていましたが、まさか・・です。56歳はあまりにも早すぎます」と率直な思いを吐露。「ライヴのサポートで何度かドラムを叩いてもらいました。最初は彼のバンドのイメージからして“コワ