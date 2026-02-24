ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第29回坂本誠志郎（阪神）後編「学習能力が高い。１つ教えると、それがすぐ２になり、４になり、８になり......倍々に理解が広がっていく。ピッチャーも坂本と組むと持ち味を十分に引き出してもらえるから輝いていく。捕手がいいとチームの戦いは安定しますが、坂本はまさにそう感じさせるキャッチャーでした」これは坂本誠志郎が履正社高を卒業したあと、当時監督だった岡田