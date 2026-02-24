「話が長い」「で、結論は？」「何を言っているかわからない」。自分の話にそんな厳しめのフィードバックがくることがある。マーケティングコンサルタントで会社経営者の宮脇啓輔さんは「私も新卒で入社したサイバーエージェント時代に何度もそうした指摘をされた。もし、あなたの職場がピリついているなら、それはむしろ成長のチャンスかもしれない」という――。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事