三井不動産とトヨタ・モビリティ基金は2月7日・8日、東京・日本橋エリアにて視覚障がい者向けの歩行支援ツールに関する実証実験「ワクワクプロジェクト」を実施した。盲導犬の役割を担い、安全な道を案内する安心同行支援型ナビゲーションロボット同プロジェクトは、視覚障がい者が安心して目的地へ向かい、移動そのものを楽しめる世界の実現を目指して2023年に始動したもの。今回は実装を見据えたより高度な技術検証を行った。最