図書館で借りた本にペンで“下線”を引いた。常識を疑われる行為に批判が殺到し、韓国の女優が謝罪する事態となった。渦中の人物は女優キム・ジホ。過去にも同様の行為があったことから、「常習的ではないか」という疑惑まで広がっている。【写真】キム・ジホ、日本での食事を酷評「生臭い」キム・ジホは最近、自身のSNSで「私も腰を痛めて放散痛があり、3カ月以上ヨガもできず、治療とリハビリを続けている。両親も相次ぐ事故や体