【キーウ＝倉茂由美子、上地洋実】ロシアによるウクライナに対する侵略開始から、２４日で４年となった。首都キーウ中心部の独立広場では２３日、戦場で命を落とした兵士らを追悼しようと多くの人が訪れ、祈りをささげる姿がみられた。広場では、所狭しと並べられた兵士の顔写真に雪が積もり、色のあせかけたウクライナの国旗や所属部隊の旗はこの日降った冷たい雨にぬれていた。２０２４年に息子のミキータ・ルーバンさん（