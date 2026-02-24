プロボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（48＝米国）と元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）が9月19日に米ラスベガスのアリーナ施設「スフィア」で対戦すると、試合を配信するNetflixが23日（日本時間24日）に発表した。メイウェザーとパッキャオは15年5月に「世紀の一戦」で対戦し、メイウェザーが3―0で判定勝ちしていた。試合を行う階級やラウンド数などは明らかになっていない。50戦